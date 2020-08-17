Ученые выяснили, что заменители соли способны снизить риск инсульта

В исследовании приняли участи 21 тыс. человек.

Ученые из Института Джорджии провели исследование и пришли к выводу, что отказ от поваренной соли и замена ее пищевой добавкой с пониженным содержанием натрия и добавлением калия предотвращает инсульты, а также сердечные приступы и смерть. Статья была опубликована в журнале New England Journal of Medicine.

Высокий уровень потребления натрия и низкий уровень потребления калия связаны с высоким кровяным давлением и повышенным риском инсульта, сердечных заболеваний и преждевременной смерти. Заменители соли способны снизить кровяное давление, однако не было ранее изучено их влияние на сердечные заболевания и инсульт.

В исследовании приняли участи 21 тыс. взрослых, которые перенесли инсульт или имеют плохо контролируемое артериальное давление. Добровольцам предоставили заменители соли для приготовления пищи. В результате около 3 тыс. человек в течение пяти лет перенесли инсульт. При этом риск инсульта был снижен у тех, кто заменителями соли пользовался, риск сердечно-сосудистых заболеваний был снижен на 13%, а риск преждевременной смерти - на 12%.

Ученые подсчитали, что если бы люди пользовались заменителями соли, то можно было бы предотвратить порядка 400 тыс. преждевременных смертей ежегодно.

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