Ученые выяснили, что заболевания десен связаны с риском развития болезней сердца и психики

Были проанализированы данные 64,3 тыс. пациентов.

Ученые из Бирмингемскго университета проанализировали данные и выяснили, что заболевания десен связаны с риском развития болезней сердца и психики. Статья опубликована в журнале BMJ Open.

Отмечается, что ученые проанализировали данные о здоровье 64,3 тыс. пациентов, страдавших от заболеваний пародонта, в том числе гингивита и пародонтита. Эти данные исследователи сравнили с данными 251 тыс. пациентов без этих заболеваний.

Выяснилось, что у пациентов с болезнями пародонта сердечно-сосудистые заболевания, кардиометаболические нарушения, аутоиммунные заболевания и психические расстройства развивались чаще. Так, у таких людей на 37% выше шанс на расстройство психики, а на развитие аутоиммунных заболеваний – на 33%.

Ранее ученые рассказали про "ночной" симптом коронавируса, в том числе нового "омикрон"-штамма. Речь идет про сонный паралич.

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