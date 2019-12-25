Ученые выяснили, что пластик может быть опасен для сердца

Одно из веществ, которое содержится в пластике, приводит к повышению уровня холестерина в плазме крови.

Ученые из Калифорнийского университета провели исследование и выяснили, какие вещества, содержащиеся в пластике, увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Статья была опубликована в журнале Environmental Health Perspectives.

В пластике содержится фаталат, это вещество опасно тем, что приводит к повышению уровня холестерина в плазме крови. Это происходит из-за того, что один из видов этих химикатов, называемый дициклогексилфталатом (DCHP), прочно связывается с рецептором Х-прегнана (PXR).

В кишечнике у мышей, которые подверглись воздействию DCHP, обнаружили большое число циркулирующих церамидов. Это липидные молекулы, которые связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний у людей.

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