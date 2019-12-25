Ученые выяснили, что геном современного человека уникален на 1,5-7%

Это укрепляет теорию, что неандертальцы, денисовцы и современные люди не так уж сильно отличаются.

Ученые провели исследование и выяснили, что небольшая часть генома современного человека уникальна для нашего вида. Оказалось, что "исключительно человеческими" является всего от 1,5 до 7% генома. Результаты исследования были опубликованы в журнале Science Advances.

Данное исследование укрепило теорию о том, что современные люди, неандертальцы и денисовцы не так уж сильно отличаются друг от друга.

В ходе исследования ученые изучили ДНК из 279 современных геномов человека, двух геномов неандертальцев с высоким охватом и одного генома денисовцев с высоким охватом.

Исследователи отмечают, что неандертальцы и современные люди имеют некоторые общие гены. Однако у разных людей разные части генома. И одна из целей нового исследования состояла в том, чтобы идентифицировать гены, которые присущи исключительно современным людям.

Исследователи обнаружили, что адаптивные изменения, характерные для современного человека, включают нервное развитие и функции мозга. Они также использовали модели мозга, чтобы понять нейронные функции и определить, что было выбрано у наших человеческих предков после расхождения с нашими наиболее близкими вымершими родственниками.

В результате стало понятно, что исключительно современному человеку принадлежит от 1,5 до 7% генома человека. Остальная часть генома включает линии, общие с архаичными гомининами.

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