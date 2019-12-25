Ученые выяснили, через сколько времени можно повторно заразиться коронавирусом

Через три месяца риск повторного заражения составляет 5%.

Ученые из Йельской школы общественного здравоохранения (США) провели исследование и выяснили, как долго сохраняется естественный иммунитет от инфекции у непривитых. Об этом пишет The Guardian.

Ученым пришлось работать со статистикой SARS-CoV-1 и MERS-CoV. Дело в том, что вирус SARS-CoV-2 циркулирует около двух лет в человеческой популяции. По этой причине информации и вирусе пока недостаточно, чтобы делать выводы о том, через какое время можно повторно заразиться.

На основании этой статистики ученые пришли к выводу, что естественный иммунитет сохраняется непродолжительное время. Через три месяца после заболевания риск повторного заражения составляет 5%, а спустя 17% - 50%.

Ранее мы писали, что в Антарктиде 75 млн лет назад бушевали лесные пожары.

Фото: pixabay