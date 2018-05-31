Учёные выяснили, чем грозит недосыпание

Хронический недосып является одной из самых популярных проблем в современном быстроразвивающемся мире, но помимо плохого самочувствия и слабости он грозит разрушением ДНК и развитием онкологических заболеваний.

Проблемы с нарушением сна изучили учёные из Гонконга. В Азии проблема плохого сна и переутомления работников всегда была актуальной, поэтому учёные ещё раз напоминают, что для нормальной жизнедеятельности человеку необходимо спать в сутки не меньше 7 часов. Организм человека, который проводит во сне менее 6 часов в сутки, становится более уязвимым и подверженным риску. В результате хронического недосыпа у человека разрушаются цепочки ДНК. Из этого вытекают проблемы с самовосстановлением организма, в разы увеличивается риск развития онкологических заболеваний.



Специалисты советуют проводить во сне не менее 6 часов в сутки, оптимальным же вариантом является сон в течение 7-8 часов.

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