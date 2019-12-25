Ученые выяснили, что близорукие люди чаще страдают от плохого сна

У близоруких людей нарушаются циркадные ритмы.

Ученые из Университета Флиндерса обнаружили, что у людей с близорукостью качество сна хуже, чем у людей с нормальным зрением. Это происходит из-за задержки циркадных ритмов и более низкого производства мелатонина (гормон отвечает за регулирование сна ночью).

Близорукость распространена во всем мире. Люди с близорукостью плохо видят удаленные объекты, а вблизи достаточно четко. Ученые проанализировали циркадные ритмы - 24-часовые циклы, являющиеся частью внутренних часов организма - и выработку мелатонина у студентов университетов. У одной части из них была близорукость, а у второй было хорошее зрение.

В результате исследования выяснилось, что у людей с близорукостью замедляются циркадные ритмы и как следствие наблюдается более низкий уровень мелатонина в слюне и моче. Нарушение циркадных ритмов может появляться из-за искусственного света использования светоизлучающих электронных устройств для чтения.

Фото: pixabay