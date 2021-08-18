Ученые сняли на видео редкую рыбу-оборотень

Съемки проводились на глубине 2013 метров.

Ученые из Исследовательского центра аквариума залива Монтерей сняли на видео редкую глубоководную рыб. Которая относится к отряду китовидкообразных. Об этом сообщает The Independent.

Исследователям удалось получить кадры с помощью телеуправляемого подводного аппарата, который работает у берегов штата Калифорния на глубине 2013 метров. Так, за 34 года ученым всего лишь 18 раз увидеть эту рыбу.

Китовидкообразные могут принимать различные облики. По этой причине данный вид рыб сравнивать с оборотнями. Самки отличаются огромной пастью и формой тела, напоминающей китовую. Самцы намного меньше самок, они имеют длинный нос и продолговатое тело.

Ранее мы писали, что прокуратура начала проверку после ЧП с альпинистами на вулкане Камчатки.

Видео: Youtube/Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI)