Прокуратура начала проверку после ЧП с альпинистами на вулкане Камчатки

Днем ранее двое туристом сорвались с Ключевского вулкана.

Прокуратура Камчатского края организовала проверку в связи с происшествием на Ключевском вулкане, где с ледника сорвались двое альпинистов. Об этом сообщила старший помощник прокурора Камчатского края Елизавета Денисюк сетевому изданию "Камчатка-Информ".

По ее словам, ведомство проверит соблюдение требований безопасности.

В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер реагирования для их устранения и привлечения к ответственности виновных лиц. Елизавета Денисюк, старший помощник прокурора Камчатского края

Инцидент произошел 17 августа. Группа из 12 туристов совершала восхождение на Ключевской вулкан. Двое мужчин оступились и сорвались с ледника. ЧП произошло на высоте около четырех тысяч метров. По предварительным данным, пострадавшими являются 35-летний Александр Филяев и 46-летний депутат Андрей Закалин. Последний, по информации в Telegram-канале вице-спикера Заксобрания Красноярского края Алексея Кулеша, погиб. Спасатели отправились к туристам на вертолете.

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Фото: Telegram / Life Shot