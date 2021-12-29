Ученые рассказали, почему диабетикам нельзя поздно ужинать

Рекомендуется есть не позднее, чем за 3-4 часа до сна.

Исследователи из Массачусетской больницы общего профиля (MGH), Женской больницы (BWH) и Университета Мурсии в Испании провели исследование и выяснили, что поздний ужин нежелателен не только для людей с хроническими заболеваниями, но и для здоровых людей. Рекомендуется есть не позднее, чем за 3-4 часа до сна. Статья была опубликована в журнале Diabetes Care.

В ходе исследования ученые пытались найти связь между поздним ужином и уровнем сахара в крови. Участие в эксперименте приняли 845 добровольцев, у которых не было диабета второго типа. Им было рекомендовано не есть в течение 8 часов, а затем они ужинали раньше и позже обычного два вечера подряд. Затем ученые измерили уровни мелатонина и глюкозы. Оказалось, что поздний ужин уровень сахара повышал в 3,5 раза, это снизило уровень инсулина.

Было установлено также, что высокий уровень мелатонина и поздний прием пищи препятствуют выработке инсулина. По этой причине становится сложнее контролировать уровень глюкозы.

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