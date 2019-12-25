Отпечаток в окаменелости оставил древний дурофаг.

Ученые рассказали об уникальности найденного во Владивостоке ихтиозавра. В сообщении ученых из образовательного проекта "Наука в путешествии. ПриМорье" говорится о том, что удалось установить возраст ранее найденных на Русском острове останков древнего существа. Предположительно, останки принадлежат одному из древнейших морских ящеров триасового периода, найденному на территории РФ.

Напомним, что находку сделал семилетний мальчик, который прогуливался по берегу после тайфуна "Майсак". Он заметил расколовшуюся глыбу. На ней были заметны отпечатки ребер и фрагменты костей.

Мы предполагаем, что этот ихтиозавр тропический, очень своеобразный и, вероятнее всего, относится к дурофагам, это значит, ящер давил раковины и питался моллюсками. Удалось довольно точно определить возраст находки, благодаря тому, что рёбра ящера обложены аммонитами Юрий Болотский, Руководитель лаборатории палеонтологии Института геологии и природопользования ДВО РАН

Предположительно, найденный ихтиозавр был тропическим и относился к дурофагам (давил раковины и питался моллюсками).

Фото: Facebook/"Наука в путешествии. ПриМорье"