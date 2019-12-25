Плесень и грибки активно растут в условиях облучения.

Ученые планируют построить космические корабли из плесени. Об этом рассказали ученые в публикации для научного издания. В рамках исследования установлено, что Cladosporium sphaerospermum способна расти благодаря радиации. Ее нашли в четвертом энергетическом блоке Чернобыльской АЭС.

В результате тестов стало понятно, что черный налет, который был найден в 2004 году, нам самом деле - плесень. Рядом в почве нашлись грибки Wangiella dermatitidis, Cryptococcus neoformans. Они располагаются около саркофага. Плесень и грибки смогли активно сопротивляться образовавшийся в регионе радиации. При облучении они начали быстрее расти. Это открытие позволит помочь ученым в создании "живых кораблей".

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Фото: Pixabay.com