Ученые нашли в Колумбии останки нового вида ихтиозавра

Новый вид получил название Kyhytysuka.

Ученые из Колумбии, Германии Канады обнаружили останки одного из последних видов ихтиозавров. Новому виду дали название Kyhytysuka. В переводе это означает "тот, который режет чем-то острым". Статья опубликована в Journal of Systematic Palaeontology.

Отмечается, что у этого вида были уникальные зубы, которые позволяли ихтиозавру питаться крупными животными. Такие зубы предназначены для переработки крупной рыбы и других морских рептилий.

Предполагается, что этот вид ихтиозавров появился в раннем меловом периоде.

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