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Ученые нашли эффективный способ избавления от герпеса
Сегодня, 10:53
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Ученые нашли эффективный способ избавления от герпеса

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Герпесом заражены две трети от общего населения планеты.

Ученые из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле нашли способ, как навсегда избавиться от герпеса. Речь идет о простом вирусе герпеса ВПГ-1, которым заражены две трети от общего населения Земли. Статья была опубликована в журнале Nature Communications.

Оказалось, что от герпеса можно избавиться с помощью белков мегануклеаз. Эти белки вводятся в специальные клетки-мишени для проникновения в инфицированные клетки.

Ученые выяснили, что данный метод безопасен, он также сокращает количество латентной инфекции на 92%. Таким образом вирус не сможет существовать в так называемом "спящем состоянии".

Ранее мы писали, что в Петербурге почти в 9 из 10 компаний можно трудоустроиться по рекомендации. 

Фото: pixabay 

Теги: генная терапия, лечение герпеса
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Наука и технологии, Фабрика Знаний,

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