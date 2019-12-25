Ученые нашли эффективный способ избавления от герпеса

Герпесом заражены две трети от общего населения планеты.

Ученые из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле нашли способ, как навсегда избавиться от герпеса. Речь идет о простом вирусе герпеса ВПГ-1, которым заражены две трети от общего населения Земли. Статья была опубликована в журнале Nature Communications.

Оказалось, что от герпеса можно избавиться с помощью белков мегануклеаз. Эти белки вводятся в специальные клетки-мишени для проникновения в инфицированные клетки.

Ученые выяснили, что данный метод безопасен, он также сокращает количество латентной инфекции на 92%. Таким образом вирус не сможет существовать в так называемом "спящем состоянии".

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