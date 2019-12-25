Ученые нашли бактерии, которые способны за три дня съесть гвоздь

Эти микроорганизмы живут в кислой среде.

Ученые из Чили изучают особый тип бактерий, которые за три дня способны съесть гвоздь. Речь идет об экстремофилах. Этомикрооргаизмы, живущие в экстремальных условиях, если они голодны, то могут питаться металлом. Об этом пишет Interesting Engineering.

Исследованием занимается биотехнолог Надак Реалес с группой ученых из Чили. Лаборатория Реалес располагается в Чили, недалеко от Сантьяго — в промышленном городе Антофагаст с плохой экологической обстановкой.

Так, при изучении экстремофилов ученые сосредоточились на бактериях, которые окисляют железо. Они называются Leptospirillum — лептоспириллы. Их извлекли их из гейзеров Татио, которые расположены на высоте 4,2 тыс. метров над уровнем моря в 350 км от Антофагаста.

Данные микроорганизмы живут в кислой среде и на них почти не влияют относительно высокие концентрации большинства металлов. В ходе экспериментов ученые выяснили, что бактерии могут съесть гвоздь за месяц, но если они голодные, то способны сделать это за три дня.

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