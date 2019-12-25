Пользователей Instagram начнут информировать о сбоях в соцсети

Это касается только масштабных проблем.

Соцсесть Instagram начала тестировать новую функцию. Теперь пользователей будут уведомлять о сбоях и технических неполадках в работе приложения. Будут информировать и о том, когда нарушения будут устранены. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании.

В сообщении говорится, что сообщения будут рассылать только в случае масштабных проблем, которые будут заметны для большого количества пользователей. Внедрение новой опции займет несколько месяцев.

Кроме того, пользователей будут информировать о том, что опубликованные материалы могут идти вразрез с правилами соцсети. Предупреждения появятся в новой вкладке "статус аккаунта".

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