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Пользователей Instagram начнут информировать о сбоях в соцсети
Сегодня, 10:05
135
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Пользователей Instagram начнут информировать о сбоях в соцсети

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Это касается только масштабных проблем.

Соцсесть Instagram начала тестировать новую функцию. Теперь пользователей будут уведомлять о сбоях и технических неполадках в работе приложения. Будут информировать и о том, когда нарушения будут устранены. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании.

В сообщении говорится, что сообщения будут рассылать только в случае масштабных проблем, которые будут заметны для большого количества пользователей. Внедрение новой опции займет несколько месяцев.

Кроме того, пользователей будут информировать о том, что опубликованные материалы могут идти вразрез с правилами соцсети. Предупреждения появятся в новой вкладке "статус аккаунта".

Ранее мы писали, что родители и ученики заступились за учительницу, которую уволили за блог с контентом 18+. 

Фото: pixabay 

Теги: сбои в соцсетях, уведомления instagram
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Мировые новости, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Лобанов Геннадий
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