Ученые нашли бактерии, которые могут разлагать нефть и солярку

Эти бактерии могут существовать в сильно загрязненных водах.

Ученые из Канады изучили несколько видов бактерий, обитающих на побережье полуострова Лабрадор. Оказалось, что они способны разлагать нефть, мазут и дизельное топливо. Статья была опубликована в журнале Applied and Environmental Microbiology.

Речь идет о бактериях из родов Paraperlucidibaca, Cycloclasticus, Oleispira, Thalassolituus и Zhongshania. Обитать такие бактерии могут в сильно загрязненных водах. За несколько недель концентрация алканов и полиароматических углеводородов уменьшается из-за этих бактерий.

Эксперимент показал, что процесс разложения нефти и дизельного топлива становится быстрее, если микроорганизмы получают соединения азота и фосфора.

При этом ученые не рекомендуют сейчас использовать эти бактерии, потому что необходимы дальнейшие исследования.

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