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Ученые нашли бактерии, которые могут разлагать нефть и солярку
Сегодня, 10:17
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Ученые нашли бактерии, которые могут разлагать нефть и солярку

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Эти бактерии могут существовать в сильно загрязненных водах.

Ученые из Канады изучили несколько видов бактерий, обитающих на побережье полуострова Лабрадор. Оказалось, что они способны разлагать нефть, мазут и дизельное топливо. Статья была опубликована в журнале Applied and Environmental Microbiology.

Речь идет о бактериях из родов Paraperlucidibaca, Cycloclasticus, Oleispira, Thalassolituus и Zhongshania. Обитать такие бактерии могут в сильно загрязненных водах. За несколько недель концентрация алканов и полиароматических углеводородов уменьшается из-за этих бактерий.

Эксперимент показал, что процесс разложения нефти и дизельного топлива становится быстрее, если микроорганизмы получают соединения азота и фосфора.

При этом ученые не рекомендуют сейчас использовать эти бактерии, потому что необходимы дальнейшие исследования.  

Ранее мы писали о том, почему человек бегает медленнее животных. Так, человек даже с рекордной для бегунов скоростью не сможет обогнать домашнюю кошку.

Фото: pixabay

Теги: бактерии разлагающие нефть и солярку
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Мировые новости, Лента новостей,

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