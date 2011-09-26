Стало известно, почему человек бегает медленнее животных

Человек даже с рекордной для бегунов скоростью не сможет обогнать домашнюю кошку.

Ученые из Штутгартского университета провели исследование о том, почему человек не способен обогнать даже домашнюю кошку. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Theoretical Biology.

Отмечается, что Усейн Болт мог развить рекордную для бегунов скорость в 43,5 километра в час. Однако человек обогнать даже с такой скоростью не сможет самую обычную домашнюю кошку.

Так, ученые создали модель, которая включает в себя размеры тела и ног, а также плотность мышц. Данная модель должна помочь определить, какие преимущества дает быстрый бег и каким образом развивается эволюция.

Оказалось, что на скорость бега влияют плотность воздуха (оказывает сопротивление при беге, но не зависит от массы) и инерция (оказывает сопротивление в тот момент, когда тело резко меняет свое положение).

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