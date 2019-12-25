Ученые из России и Италии исследуют эффективность "Спутника V" против разных штаммов коронавируса

Соглашение о сотрудничестве было подписано в середине апреля.

С конца мая группа российских ученых исследует эффективность российской вакцины "Спутник V" против разных штаммов коронавируса. Исследования проходят в римском институте "Спалланцани". Об этом РИА Новости сообщил директор научно-исследовательского учреждения Франческо Вайя.

Отмечается, что между Национальным институтом инфекционных заболеваний Lazzaro Spallanzani ("Спалланцани") и российским центром имени Гамалеи в середине апреля было подписано соглашение о сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что первые результаты исследований могут быть получены спустя два месяца после их начала.

Фото: Piter.TV