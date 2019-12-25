Ученые из Италии рассчитали смертность от коронавируса

Итоги исследования опубликованы на портале medRxiv.

Специалисты из Италии подсчитали данные о смертности от коронавируса в регионе Ломбардия. Именно эта область сильнее всех в стране пострадала от эпидемии COVID-19. Согласно исследованию Джанлуки Ринальди и Маттео Парадизи, была использована не официальная статистика, а данные о тестировании на SARS-CoV-2. Данные о тестировании были сопоставлены с показателями смертности за 40 дней с 21 февраля, когда в регионе и других областях страны закрыли границы.

Согласно результатам исследования летальность составила 1,29%, а среди людей старше 60 лет — 4,25%. Так результаты, которые получили специалисты, казались ниже официальной статистики. При этом они напомнили о том, что коронавирус представляет большую угрозу, так как смертность от него выше аналогичного показателя для гриппа.

Ранее мы сообщали о том, что глава центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов считает, что скачки в динамических показателях новых случаев заражения коронавирусом в РФ могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости COVID-19.

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