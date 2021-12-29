В Германии выяснили, как алкоголизм влияет на вероятность заражения коронавирусом

Врач-ревматолог ГУТА КЛИНИК Екатерина Филатова рассказала, что исследование доказывает увеличение риска поражения органов вирусом при употреблении алкоголя.

Ученые из Гейдельбергского университета выяснили, как алкоголизм влияет на вероятность заражения SARS-Cov-2. Как сообщили "Известия", употребление алкогольных напитков увеличивает способность проникновения возбудителя в легочные ткани.

Исследование проводили на лабораторных мышах. Им вводили спиртное по трем разным схемам. Все они соответствовали различным формам злоупотребления алкогольными напитками. Часть мышей получала алкоголь с помощью инъекций. Другие на протяжении семи недель жили под воздействием алкогольных паров. Мышам третьей группы резко перестали давать алкоголь, чтобы смоделировать абстинентный синдром. Потом ученые проверяли уровень экспрессии генов, которые задействованы в механизме проникновения коронавируса в клетки. Врач-ревматолог ГУТА КЛИНИК Екатерина Филатова рассказала, что исследование доказывает увеличение риска поражения органов вирусом при употреблении алкоголя.

Ранее мы сообщили, что профессор Спектор сообщил о шести скрытых симптомах штамма коронавируса "омикрон".

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