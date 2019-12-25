Ученые из Германии создали новую теорию сознания

Для проверки теории исследователи намерены провести ряд экспериментов.

Ученые из Рурского университета создали новую теорию сознания. Они описали сознание, как состояние, которое связано со сложными когнитивными процессами. Исследователи считают, что сознание не является базовой функцией. Об этом пишет портал med-heal.ru.

Согласно теории, сложные когнитивные процессы связаны с сознанием и применяются к ментальным представлениям, которые подлежат поддержанию и обработке. Это помогает животным и людям приспособиться к новым условиям существования.

Ученые хотят провести ряд экспериментов для проверки своей теории. Предполагается, что проверять теорию будут на добровольцах. Им предложат решить поставленную задачу, применяя и объединяя несколько правил, изученных ранее. Эксперимент подразумевает творческое сочетание ранее полученной информации для решения новой проблемы.

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