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Ученые из Ленобласти создали гибрид ржи и пшеницы
Сегодня, 16:32
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kraratau27

Ученые из Ленобласти создали гибрид ржи и пшеницы

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Новая культура отличается высокой урожайностью и устойчивостью к зиме.

Селекционеры открыли  сорт зерновой культуры - тритикале. Об этом сообщил канал "ЛенТВ24".

Растение представляет гибрид пшеницы и ржи. От пшеницы сорт унаследовал качество зерна - высокобелковость, а от ржи - устойчивость к неблагоприятной погоде и болезням. Оно отличается  большой урожайностью: только в одном колосе содержится около 100 зерен. 

Пока что тритикале не используется в Ленобласти, но заявки уже поступают. В прошлом году сорт был внесен в реестр селекционных достижений. Недавно культуру допустили к использованию в аграрном хозяйстве.  Из-за того что запросы на использование тритикале  активно увеличиваются, ученые работают над размножением семян культуры. 

Ранее Piter.tv стало известно, что ученые считают жирную пищу полезной. 

Фото: pixabay

Теги: ленобласть, наука, растения, тритикале, ученые
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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