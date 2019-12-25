Ученые из Ленобласти создали гибрид ржи и пшеницы

Новая культура отличается высокой урожайностью и устойчивостью к зиме.

Селекционеры открыли сорт зерновой культуры - тритикале. Об этом сообщил канал "ЛенТВ24".

Растение представляет гибрид пшеницы и ржи. От пшеницы сорт унаследовал качество зерна - высокобелковость, а от ржи - устойчивость к неблагоприятной погоде и болезням. Оно отличается большой урожайностью: только в одном колосе содержится около 100 зерен.

Пока что тритикале не используется в Ленобласти, но заявки уже поступают. В прошлом году сорт был внесен в реестр селекционных достижений. Недавно культуру допустили к использованию в аграрном хозяйстве. Из-за того что запросы на использование тритикале активно увеличиваются, ученые работают над размножением семян культуры.

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