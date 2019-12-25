Участок дороги на проспекте Луначарского отремонтируют за 96,5 млн

Движение транспорта на участке от Выборгского шоссе до проспекта Культуры будет ограничено до 26 мая.

В понедельник, 11 мая, стало известно, что накануне в Петербурге начался ремонт проспекта Луначарского. Работы будут проводиться на участке от от Выборгского шоссе до проспекта Культуры. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Руководить ремонтом будет компания АО "ВАД". Участок длиной 2,9 километра представители компании отремонтируют за 96,5 млн рублей.

Из-за этого движение транспорта на участке от Выборгского шоссе до проспекта Культуры (включая перекресток с улицей Композиторов) будет ограничено до 26 мая.

Ранее мы писали, что в Волховском районе отремонтируют дорогу между Загубье и Сторожно.

Фото: Pixabay