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Участок дороги на проспекте Луначарского отремонтируют за 96,5 млн
Сегодня, 12:07
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Arinablinova

Участок дороги на проспекте Луначарского отремонтируют за 96,5 млн

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Движение транспорта на участке от Выборгского шоссе до проспекта Культуры будет ограничено до 26 мая.

В понедельник, 11 мая, стало известно, что накануне в Петербурге начался ремонт проспекта Луначарского. Работы будут проводиться на участке от от Выборгского шоссе до проспекта Культуры. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Руководить ремонтом будет компания АО "ВАД". Участок длиной 2,9 километра представители компании отремонтируют за 96,5 млн рублей.

Из-за этого движение транспорта на участке от Выборгского шоссе до проспекта Культуры (включая перекресток с улицей Композиторов) будет ограничено до 26 мая.

Ранее мы писали, что в Волховском районе отремонтируют дорогу между Загубье и Сторожно.

Фото: Pixabay

 

 

Теги: дороги, путь, ремонт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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