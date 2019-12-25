В Волховском районе отремонтируют дорогу между Загубье и Сторожно

На проект выделено 70 миллионов рублей.

В Волховском районе отремонтируют дорогу между населенными пунктами Сторожно и еще одним с красноречивым названием Загубье. Администрация района разместила закупку, в рамках которой предполагается найти компанию, которая взялась бы этот проект.

На него выделяется более 70 миллионов рублей. Сонивесторами выступают Ленинградская область и Свирицкое муниципальное образование Предполагается, что работы будут завершены к 30 октября.

Протяженность этой дороги – около 14,4 километров. Почти вся она – щебеночная. Сейчас на ней, как отмечается в документации к закупке, "многочисленные глубокие ямы, колейность, неровности основания щебеночного покрытия".

Компании, готовые взяться за ремонт, могут подавать свои заявки до 15 мая.

Как сообщало ранее Piter.tv, во Всеволожском районе проведут капремонт дороги "Подъезд к станции Ламбери".

Фото: Pixabay.com