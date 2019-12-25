Спуск к Университетской набережной со сфинксами закроют на год

На ближайшем участке трассы будет проходить ремонт.

До ноября 2023 года участок Университетской набережной со "Спуском у Румянцевского сада" будет закрыт на время проведения ремонта. Об этом сообщила пресс-служба КРТИ.

Отмечается, что у спуска рядом Академией Художеств расположены знаменитые петербургские сфинксы. Он считается самым большим на Неве.

Напомним, что подрядчиком ремонта Университетской набережной выбрано АО "ПО "Возрождение". С компанией заключили контракт на 90,8 млн рублей. Исполнитель преобразит 330-метровй участок от Кадетской линии до 4 линии В.О.

Ранее мы сообщили о том, что на КАД у Вантового моста ограничат скорость до конца 2022 года.

Фото: КРТИ