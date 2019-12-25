Участники СВО смогут бесплатно пройти медосмотр в Петербурге

В Северной столице стартовал новый социально-просветительский медицинский проект фонда "Защитники Отечества".

В Петербурге при поддержке фонда "Защитники Отечества" запустили социально-просветительский медицинский проект "Территория здоровья". Здесь военнослужащие, которые участвовали в спецоперации на Украине, смогут проверить здоровье бесплатно. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Акцию будут проводить один раз в квартал. Демобилизованных участников СВО и ветеранов боевых действий будут принимать терапевты, хирурги, офтальмологи и ЛОР-врачи. У пациентов есть возможность пройти исследования ЭКГ, рентген легких и некоторые другие. Прием будет проходить с 10 до 17 часов.

В апреле этого года акцию провели в пилотном режиме. В ней приняли участие 30 человек, что показало востребованность в таких мероприятиях. Поэтому теперь медосмотры будут проводить ежеквартально. Прием проводят специалисты петербургской поликлиники №20.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге поддержат электронное голосование при готовности города.

Фото: Piter.tv