Молодого автомобилиста, устроившего драку из-за ДТП на Северном проспекте, задержали

Возбуждено уголовное дело.

Утром 2 апреля в полицию поступило сообщение от 45-летнего петербуржца. Как стало известно Piter.TV, местный житель стал свидетелем стрельбы на пересечении улицы Сантьяго де Куба и Северного проспекта. На место незамедлительно выехали правоохранители, но информация о стрельбе не подтвердилась.

Установлено, что по этому адресу произошел конфликт на почве ДТП. Неработающий 22-летний петербуржец распылил жидкость из баллончика в лицу оппоненту, 45-летнему жителю Ленобласти и ударил ногой в живот. Вскоре агрессивного автомобилиста задержали по горячим следам, возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия. Молодого человека поместили в изолятор.

В распоряжение Piter.TV попало видео с камер наблюдения. На них заметно начало конфликта, в ходе которого старший из водителей упал и ударился головой о поребрик, по всей видимости, потеряв сознание.

Ранее мы писали, что автомобилист в военной форме сбил пешехода на "зебре" в Петербурге.

Видео: Piter.TV