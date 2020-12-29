Шотландец надел на съемку программы килт.

Участник телеигры показал половой орган ведущему. Об этом рассказали представители Daily Star со ссылкой на британскую версию викторины "Сто к одному" - Family Fortunes. Журналисты уточнили, что неприятный инцидент произошел с ведущим Джино Д"Акампо. Он подошел перед началом съемки семье Крейгов, прибывшей из шотландского города Фолкерк. Один из участников программы пришел на эфир в килте. Д"Акампо спросил у него, чем обусловлен такой выбор наряда. В ответ на это шотландец ответил, что носит килт, так как ему есть, чем похвастаться. Он решил доказать свои слова демонстрацией. Оказалось, что под килтом не было нижнего белья.

Он настоящий шотландец! Вы серьезно без трусов? Джино Д"Акампо

Это представление вызвало смех у гостей программы. В социальных сетях пользователи с юмором отнеслись к ситуации. В комментариях шотландца в шутку назвали "рыжим зверем".

В Киеве напали на журналистку во время прямого эфира.

Видео: Youtube/Family Fortunes UK