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Участник ДТП отобрал у другого водителя документы и деньги у пункта пропуска на ЗСД
Сегодня, 9:05
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Участник ДТП отобрал у другого водителя документы и деньги у пункта пропуска на ЗСД

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Злоумышленник забрал у потерпевшего также пенсионное удостоверение и лекарства.

Неизвестный напал на водителя и отобрал у него чемодан с деньгами после ДТП на заезде на ЗСД с Богатырского проспекте. Он потребовал денежные средства за причиненный ему ущерб. По информации Piter.TV, это произошло утром 9 декабря.

Полиция установила, что в "Форд" потерпевшего врезалась "Тайота", когда он подъехал к шлагбауму. После этого незнакомец стал избивать заявителя, требуя от него 20 тыс. рублей. После этого агрессор перешел к действиям: похитил чемодан, в котором находились 150 тыс. рублей, документы, печати организации, в котором он является гендиректором, банковские карты и даже лекарственные препараты. После этого злоумышленник скрылся через другой пропускной пункт. 

В этот же день был объявлен план "Перехват" и подозреваемого задержали. У него в машине нашли пропавший чемодан. 

Ранее Piter.TV писал о том, что в Петербурге ищут бойца ММА, сбежавшего из полиции. 

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, избиение, кража
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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