Петербургская уборщица голыми руками задушила возлюбленного

В Северной столице сотрудница делового центра "Маяк" в состоянии алкогольного опьянения зверски убила сожителя.

В минувшее воскресенье, 16 июля, в квартире дома, расположенного по улице 2-я Комсомольская, с множественными гематомами был обнаружен труп пятидесятилетнего мужчины. По данным судебно-медицинской экспертизы, смерть погибшего наступила в результате асфиксии.

По подозрению в убийстве была задержана сорокапятилетняя сожительница покойного, которая в последствии созналась в том, что 16 июля в 11.00 во время внезапной ссоры, возникшей после совместного распития алкоголя, избила и задушила голыми руками возлюбленного.

В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Ранее Piter.TV сообщал, что труп иностранца без лица обнаружили в Муринском парке.

Елизавета Попова