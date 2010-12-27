Труп иностранца без лица обнаружили в Муринском парке

В Петербурге нашли бездыханное тело гражданина Таджикистана со съеденным лицом. Правоохранители устанавливают загадочные обстоятельства смерти мужчины.

В минувшую среду, 19 июля, в отделение полиции Калининского района поступило сообщение об обнаружении в парке тела неизвестного мужчины с обглоданным лицом . Как выяснилось позже, погибшим оказался 52-летний гражданин Таджикистана, числившийся пропавшим без вести.

Несмотря на то, что часть кожи на лице и правый глаз у мужчины отсутствовали, силовикам удалось опознать погибшего и найти его дочь, которая рассказала, что отец полтора месяца сидел без работы и выпивал.

В настоящее время криминалисты устанавливают точную причину и обстоятельства гибели мигранта. Эксперты допускают, что лицо погибшего могли повредить животные. Гражданин республики Таджикистан приехал в Российскую Федерацию с целью заработка.

Елизавета Попова

Фото: вконтакте, Ирина Дорофеева