Труп иностранца без лица обнаружили в Муринском парке

В минувшую среду, 19 июля, в отделение полиции Калининского района поступило сообщение об обнаружении в парке тела неизвестного мужчины с обглоданным лицом . Как выяснилось позже, погибшим оказался 52-летний гражданин Таджикистана, числившийся пропавшим без вести.
Несмотря на то, что часть кожи на лице и правый глаз у мужчины отсутствовали, силовикам удалось опознать погибшего и найти его дочь, которая рассказала, что отец полтора месяца сидел без работы и выпивал.
В настоящее время криминалисты устанавливают точную причину и обстоятельства гибели мигранта. Эксперты допускают, что лицо погибшего могли повредить животные. Гражданин республики Таджикистан приехал в Российскую Федерацию с целью заработка.
Елизавета Попова
Фото: вконтакте, Ирина Дорофеева