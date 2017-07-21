Жуткие новости из Петербурга: На Южном шоссе нашли труп мужчины

Во Фрунзенском районе при загадочных обстоятельствах погиб 45-летний мужчина. Его бездыханное тело обнаружили медики.

В минувший четверг, 20 июля, в Петербурге нашли труп 45-летнего мужчины. Инцидент произошел около шести часов вечера на Южном шоссе. Об этом сообщает издание "Политэксперт", ссылаясь на собственный источник.

Известно, что заявление о страшной находке поступило в полицию от сотрудников скорой помощи. По всей видимости, они приехали на вызов и обнаружили труп. По словам экспертов, предварительный осмотр показал, что смерть наступила ненасильственным путем.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Кто первым обнаружил тело, пока неясно. Сейчас следственный отдел занимается установлением личности погибшего. Кроме того, правоохранители выясняют обстоятельства и причины смерти. Труп уже направлен в морг для дальнейшего обследования.

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Анна Курылева