Очевидцы засняли на видео опасные природные явления.

Убегающие от смерчей туристы в Краснодарском крае попали на видео. Ролик выложили в Telegram-канале "Подъем". На кадрах показано, что в регион действительно пришли обещанные местными синоптиками смерчи. Из-за непогоды людям пришлось экстренно покинуть пляж.

Инцидент со смерчем произошел на побережье в станице Голубицкой в Темрюкском районе. Это популярное туристическое место, расположенное на западе Краснодарского края. Отдыхающие рассказали, что за несколько минут небо резко потемнело. Туристы едва успели покинуть пляж, прежде чем до него добрался смерч.

Еще одно опасное природное явление возникло на территории курорта в городе Геленджик. Там образовался водяной вихрь.

Огненный трактор с сеном спалил поле пшеницы в Краснодарском крае.



