У озера в Выборгском районе пьяный мужчина открыл огонь из списанного автомата

Вечером 3 сентября в дежурную часть полиции Петербурга поступило сообщение о стрельбе возле одного из домов на Эриванской улице. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.
Стражи порядка выяснили, что стрелял 26-летний мужчина. Возле озера у веревочного парка он распивал спиртное в компании еще трех человек. В какой-то момент мужчина схватил списанный охолощенный автомат и произвел из него несколько выстрелов в воздух.
Стрелка задержали на месте происшествия. Правоохранители изъяли автомат. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы писали, что женщина устроила стрельбу в подъезде на проспекте Большевиков.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все