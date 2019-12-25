У озера в Выборгском районе пьяный мужчина открыл огонь из списанного автомата

Стрелка задержали. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером 3 сентября в дежурную часть полиции Петербурга поступило сообщение о стрельбе возле одного из домов на Эриванской улице. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Стражи порядка выяснили, что стрелял 26-летний мужчина. Возле озера у веревочного парка он распивал спиртное в компании еще трех человек. В какой-то момент мужчина схватил списанный охолощенный автомат и произвел из него несколько выстрелов в воздух.

Стрелка задержали на месте происшествия. Правоохранители изъяли автомат. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что женщина устроила стрельбу в подъезде на проспекте Большевиков.

Фото: Piter.TV