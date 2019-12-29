У троих россиян с лайнера Diamond Princess диагностировали коронавирус

Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Её цитату приводит издание "Интерфакс".
По её словам, у троих эвакуированных с Diamond Princess в Казань россиян подтвердили коронавирус.
- Диагноз вирусологическими методами, не одним, а несколькими, - сказала Попова.
Сейчас все трое остаются под наблюдением.
Лайнер Diamond Princess попал на карантин 5 февраля. За две недели коронавирус обнаружили у более 600 пассажиров. Всего на нём находилось 3700 человек.
С 28 февраля из-за коронавируса вводится запрет на выдачу виз гражданам Ирана.
Видео: YouTube / Channel 4 News
Обсуждение ( 0 )