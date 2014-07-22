У станции метро "Сенная площадь" пьяному мужчине выстрелили в лицо из газового пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 30 июля.
Инцидент произошел около 18:30. Выяснилось, что между двумя мужчинами завязался конфликт. В ходе него один из мужчин выстрелил в лицо петербуржцу, который находился в состоянии алкогольного опьянения, из газового пистолета. Петербуржца тут же госпитализировали.
Позже полиция нашла и задержала 26-летнего мужчину. Возбуждено уголовное дело по 213 УК РФ (хулиганство).
Ранее мы писали, что в Петербурге мужчина устроил из окна стрельбу по школьникам.
Фото: Piter.tv
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