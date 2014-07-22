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У станции метро "Сенная площадь" пьяному мужчине выстрелили в лицо из газового пистолета
Сегодня, 21:49
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У станции метро "Сенная площадь" пьяному мужчине выстрелили в лицо из газового пистолета

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Полиция задержала злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.

У станции метро "Сенная площадь" пьяному мужчине выстрелили в лицо из газового пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 30 июля. 

Инцидент произошел около 18:30. Выяснилось, что между двумя мужчинами завязался конфликт. В ходе него один из мужчин выстрелил в лицо петербуржцу, который находился в состоянии алкогольного опьянения, из газового пистолета. Петербуржца тут же госпитализировали. 

Позже полиция нашла и задержала 26-летнего мужчину. Возбуждено уголовное дело по 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее мы писали, что в Петербурге мужчина устроил из окна стрельбу по школьникам.

Фото: Piter.tv

Теги: полиция, сенная площадь, стрельба
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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