Полиция задержала злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.

У станции метро "Сенная площадь" пьяному мужчине выстрелили в лицо из газового пистолета. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 30 июля.

Инцидент произошел около 18:30. Выяснилось, что между двумя мужчинами завязался конфликт. В ходе него один из мужчин выстрелил в лицо петербуржцу, который находился в состоянии алкогольного опьянения, из газового пистолета. Петербуржца тут же госпитализировали.

Позже полиция нашла и задержала 26-летнего мужчину. Возбуждено уголовное дело по 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее мы писали, что в Петербурге мужчина устроил из окна стрельбу по школьникам.

Фото: Piter.tv