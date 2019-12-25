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У советника Трампа по нацбезопасности подтвердили коронавирус
Сегодня, 16:38
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matveyvn

У советника Трампа по нацбезопасности подтвердили коронавирус

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Он перестал появляться на рабочем месте ещё на прошлой неделе.

У советника президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Роберта О"Брайена подтвердили коронавирус. Об этом сообщает страница агентства Bloomberg на своей странице в Twitter.

Известно, что советник перестал появляться на рабочем месте ещё на прошлой неделе. Другой информации пока нет.

Ранее мы писали, что почти 90% мировых запасов препарата против коронавируса под названием ремдесивир закупили США, заявил президент страны Дональд Трамп. По оценкам американского лидера, ремдесивир является очень эффективным в лечении "ковида", в связи с чем администрация президента приняла решение обеспечить контроль над его запасами.

Теги: дональд трамп, коронавирус, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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