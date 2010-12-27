У петербургского пенсионера украли 220 тысяч рублей и 36 тысяч долларов

В полицию с заявлением обратился 81-летний петербуржец.

У петербургского пенсионера украли более 2,5 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию с заявлением обратился 81-летний петербуржец. По его словам, мужчина "кавказской" внешности предложил помочь ему снять денежные средства, а в итоге забрал себе 220 тысяч рублей и 36 тысяч долларов. Пенсионер передал их злоумышленнику в своей квартире "для пересчета".

Пенсионер смог запомнить, что злоумышленник передвигался на светлом автомобиле. В квартире полицейские нашли купюры "банка приколов" и рисованные доллары.

В Петербурге пенсионера обманул мастер по ремонту компьютеров.

Фото: Piter.TV