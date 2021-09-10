У пассажира самолета случился инсульт во время перелета из Кемерово в Петербург

Сообщается, что перевозку выполняет авиакомпания Nordwind.

В пятницу, 10 сентября, на борту "Боинга738", пассажирского лайнера, у одного из пассажиров произошел инсульт. Самолет следовал из Кемерово в Петербург. Об этом сообщает spbdnevnik.ru.

Инцидент произошел утром около 7:53 часов. Согласно данным из сообщения, после того, как экипаж доложил о пассажире, было принято решение следовать в Петербург.

Сообщается, что перевозку выполняет авиакомпания Nordwind.

Недавно мы сообщали, что в Пулково задерживается рейс до Мурманска. Вылет самолета авиакомпании "СмартАвиа" переносится ориентировочно до 23:55.

Ранее самолет из Архангельска не смог приземлиться в Пулково из-за тумана. Авиалайнер был вынужден отправиться в Москву.

Фото: Piter.tv