Самолет из Архангельска не смог приземлиться в Пулково из-за тумана

Авиалайнер был вынужден отправиться в Москву.

Во вторник, 31 августа, самолет авиакомпании "России", летевший из Архангельска, не смог приземлиться в Петербурге из-за плохих погодных условий. Об этом говорится в отчете сервиса Flightradar.

По данным сервиса, самолет должен был сесть в Пулково в 22:55. Однако из-за тумана прилет задержался на более чем 10 часов. Некоторое время авиалайнер кружил над Петербургом, после чего был перенаправлен в московский аэропорт Шереметьево.

Как объяснил экипаж рейса, сильный туман снизил видимость и стал причиной задержки рейса.

Ранее мы писали, что в Петербурге водитель грузовика протаранил терминал Пулково.

Фото: pexels.com