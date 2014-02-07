В последний раз млекопитающее видели близ страны в 2018 году.

У берегов Финляндии заметили горбатого кита. Об этом сообщает местное издание IltaSanomat.

В субботу, 10 июня, трое человек обнаружили млекопитающее в Балтийском море. Они ловили рыбу и заметили, что из вод выплывет горбатый кит. Позже стало известно, что еще один очевидец увидел кита на Аландских островах.

Отмечается, что появление горбатых китов в Балтийском море является редким явлением. В последний раз млекопитающее видели близ страны в 2018 году.

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Видео: is.fi