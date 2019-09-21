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У Мурино на КАД в аварии зажало водителя

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ДТП создало транспортный затор на дороге.

На внутреннем кольце КАДа в аварию попали грузовик и легковая машина. ДТП произошло около Мурино. Об этом сообщил наш мобильный корреспондент. Водитель "КИА Спортрейдж" оказался зажат в транспортном средстве. Он получил травмы, но их тяжесть на данный момент неизвестна.

На место событий прибыли медики и полиция.Они застали водителя грузовика сидящим на проезжей части. Он разговаривал с кем-то по телефону. Видимых повреждений у мужчины нет. Из-за аварии образовалась пробка, так как мишины переговорили две полосы движения. 

Ранее Piter.tv писал о том, что на парковке у "Жемчужной плазы" горит автомобиль.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
 

Теги: авария, грузовик, кад, киа спортрейдж, мурино
Категории: Картина дня, Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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