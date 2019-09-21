На парковке у "Жемчужной плазы" горит автомобиль

Около парковки торгового комплекса "Жемчужная плаза" горит автомобиль. На место выехала бригада ГУ МЧС по региону. О происшествии сообщили проезжающие мимо автомобилисты. Машина загорелась в состоянии покоя. В этот момент внутри салона не было людей.
В настоящее время спасатели занимаются ликвидацией пламени. Они следят, чтобы огонь не перекинулся на ближайшие объекты.
Ранее Piter.tv писал о том, что пожар разбушевался в квартире дома на Октябрьской набережной.
Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб
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