На парковке у "Жемчужной плазы" горит автомобиль

Машина полностью полыхает. Водителя внутри не было.

Около парковки торгового комплекса "Жемчужная плаза" горит автомобиль. На место выехала бригада ГУ МЧС по региону. О происшествии сообщили проезжающие мимо автомобилисты. Машина загорелась в состоянии покоя. В этот момент внутри салона не было людей.

В настоящее время спасатели занимаются ликвидацией пламени. Они следят, чтобы огонь не перекинулся на ближайшие объекты.

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Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб



