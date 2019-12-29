У 90-летней жительницы Купчино украли почти полмиллиона рублей

Пенсионерка поверила в несуществующую "денежную реформу".

Лжеподруга внучки уговорила старушку срочно "обменять" ее накопления, так как "грядет денежная реформа". Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, 25 февраля около полудня в квартиру 90-летней пенсионерки, которая находится на улице Димитрова, проникла неизвестная женщина. Злоумышленница представилась знакомой её внучки. Женщина запугала пенсионерку предстоящей "денежной реформой". В итоге злоумышленница забрала 450 тысяч рублей.

По факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.

Ранее в Петербурге задержали рецидивиста за мошенничество в сфере недвижимости.

Фото: Piter.TV