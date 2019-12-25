УФАС аннулировало совместную закупку "Водоканала" и ГУП "ТЭК" на 433 миллиона рублей

В действиях организатора данных торгов нашли нарушения.

Комиссия петербургского УФАС отменило совместную закупку городских "Водоканала" и ГУП "ТЭКа". Закупка из двух лотов оценивалась в 433 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что перед аннулированием антимонопольщики рассмотрели жалобы организаций "СК-Балтстрой", "Трансавто" и "ЕвроМодуль". Компании обжаловали действия организатора торгов двух упомянутых ГУПов, СПБ ГКУ "Управление заказчика по строительству и капитальному ремонту объектов инженерно-энергетического комплекса". В закупочной документации организатор потребовал от участников подать заявки одновременно на два лота и указал, что победитель на торгах будет лишь один. Именно эти пункты и обжаловали три фирмы.

УФАС нашло в действиях организатора нарушение Закона о закупках отдельными видами юрлиц, после чего аннулировала торги. По словам антимонопольщиков, странно, что крупные городские ГУПы привлекли к организации торгов стороннюю организацию. Также вызывает вопрос условие об одном победителе на торгах.

Ранее мы рассказывали, что УФАС заподозрил новый картель на рынке петербургского благоустройства.

Фото: Piter.TV