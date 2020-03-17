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УЕФА перенес финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы на конец июня

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По итогам совещания были названы ориентировочные даты проведения матчей.

Как сообщает испанское издание Marca, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА - прим.) принял решение о переносе финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы на конец июня.

Сегодня, 17 марта, руководство организации провело видео-конференцию с представителями футбольных ассоциаций, на котором было принято решение о том, как провести ближайшие турниры в связи с эпидемией коронавируса. По итогам совещания были названы ориентировочные даты проведения финальных матчей двух еврокубковых турниров.

Финал Лиги Европы должен пройти 24 июня в Гданьске, финал Лиги чемпионов - 27 июня в Стамбуле.

Ранее стало известно, что Евро-2020 перенесли на следующий год.

Видео: TouTube / News Update Live

Теги: коронавирус, лига европы, лига чемпионов, уефа
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе,

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