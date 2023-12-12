Туск пообещал твердо защищать интересы Польши в отношениях с Украиной

Дональд Туск оценил работу правительства.

Дональд Туск, избранный местным сеймом страны на должность премьер-министра, пообещал соотечественникам твердо защищать национальные интересы своей страны в отношениях с Украиной. Политик добавил, что не сложно уметь видеть сразу два вопроса, "полное участие Польши и помощь Украине". При этом власти в Варшаве одновременно будут твердо нацелены на защиту собственных интересов страны и отношения с каждым территориальным соседом.

Полное участие Польши в пользу Украины..., не может означать отсутствия сердечной ассертивности со стороны Украины, когда речь идет о польских интересах, об предпринимателей, фермеров, водителей государства. Дональд Туск, премьер-министр Польши

Напомним, что в понедельник вечером законодательный орган Польши вынес вотум недоверия правительству премьер-министра Матеуша Моравецкого. В тот же вечер большинством голосов Дональд Туск был избран кандидатом на пост премьер-министра. Президент Анджей Дуда пообещал привести правительство Туска к присяге в среду.

В Польше снесли 468 памятников советским воинам.

Фото и видео: YouTube / Sejm RP