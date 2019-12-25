Туроператоры предложили россиянам альтернативы новогоднему отдыху в Петербурге

Туристические компании предлагают россиянам отправиться в Карелию, Калининград, Вологду, на Кавказ, Байкал и на Камчатку.

Российские туроператоры составили список городов, куда можно отправиться на новогодние праздники. Туристам предложили заменить туры в Петербург на другие регионы страны.

Россиянам предлагают отправиться в Карелию, Калининград, Вологду, на Кавказ, Байкал и на Камчатку. Также путешественникам предложили вместо питерских музеев посетить дворцы Ленинградской области.

Напомним, что в Петербурге на период новогодних праздников ввели ограничения из-за пандемии коронавируса. В Северной столице запретили работу кафе, ресторанов, музеев, театров и концертов в период с 30 декабря по 10 января. Эксперты полагают, что ограничительные меры отпугнут туристов в первой половине каникул. Предполагается, что самое жесткое для туристов в этих ограничениях - это неработающие рестораны с 30 по 3 января.

Ранее власти Северной столицы объяснили введение новых ограничений на новогодние праздники. Таким образом намерены предотвратить нашествие туристов.

Фото: Piter.TV