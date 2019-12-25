Туроператор "Ника" сообщил о возобновлении деятельности с 26 июня

С момента сообщения о закрытии прошло три дня.

Турфирма "Ника" не будет прекращать свою деятельность. Об этом организация сообщила на своем официальном сайте.

Ранее, 22 июня, туропрератор заявил о своем закрытии. Причиной стала невозможность исполнить свои обязательства перед клиентами и договориться со страховыми компаниями. Сейчас, по всей видимости, вопрос удалось уладить.

После большого количества совещаний и разъяснений стало понятно, что большинство из вас не получит страхового возмещения. Ведь у стразовой компании так много "ходов" для того, чтобы не выплачивать страховое возмещение. И мы сделали практически невозможное, подняли огромное количество резервов и мы можем работать! говорится в сообщении.

Подчеркивается, что пережить "черные дни" удалось благодаря клиентам и поддержке Ростуризма. Туроператор вернется к нормальной работе с 26 июня.

Стало известно, что Европа не откроет границы для россиян с 1 июля.

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