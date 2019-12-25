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Туроператор "Ника" сообщил о возобновлении деятельности с 26 июня
Сегодня, 11:07
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nadezhda_sib

Туроператор "Ника" сообщил о возобновлении деятельности с 26 июня

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С момента сообщения о закрытии прошло три дня.

Турфирма "Ника" не будет прекращать свою деятельность. Об этом организация сообщила на своем официальном сайте.

Ранее, 22 июня, туропрератор заявил о своем закрытии. Причиной стала невозможность исполнить свои обязательства перед клиентами и договориться со страховыми компаниями. Сейчас, по всей видимости, вопрос удалось уладить.

После большого количества совещаний и разъяснений стало понятно, что большинство из вас не получит страхового возмещения. Ведь у стразовой компании так много "ходов" для того, чтобы не выплачивать страховое возмещение. И мы сделали практически невозможное, подняли огромное количество резервов и мы можем работать!

говорится в сообщении. 

Подчеркивается, что пережить "черные дни" удалось благодаря клиентам и поддержке Ростуризма. Туроператор вернется к нормальной работе с 26 июня. 

Стало известно, что Европа не откроет границы для россиян с 1 июля. 

Фото: pixabay.com

 

Теги: туризм, туроператор ника
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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